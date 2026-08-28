Геращенко впервые за 3 года обогнала Магучих на этапе Бриллиантовой лиги
В последний раз это было на турнире в Монако
Ирина Геращенко / Фото - Суспільне
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко впервые с 2023 года выиграла у Ярославы Магучих на этапе Бриллиантовой лиги.
В Цюрихе Геращенко стала второй, а Магучих – 4-й.
Такое произошло впервые за три года. В последний раз Ирина обошла Ярославу в июле 2023 года на этапе в Монако. Тогда Геращенко завоевала серебро, а Магучих – бронзу.
С того момента они провели 16 стартов в одном секторе.
Напомним, что Магучих и Геращенко вышли в финал Бриллиантовой лиги, который состоится 4-5 сентября в бельгийском Брюсселе.