Владимир Кириченко

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко впервые с 2023 года выиграла у Ярославы Магучих на этапе Бриллиантовой лиги.

В Цюрихе Геращенко стала второй, а Магучих – 4-й.

Такое произошло впервые за три года. В последний раз Ирина обошла Ярославу в июле 2023 года на этапе в Монако. Тогда Геращенко завоевала серебро, а Магучих – бронзу.

С того момента они провели 16 стартов в одном секторе.

Напомним, что Магучих и Геращенко вышли в финал Бриллиантовой лиги, который состоится 4-5 сентября в бельгийском Брюсселе.