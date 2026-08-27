Магучих, Геращенко и Левченко на Бриллиантовой лиге в Цюрихе. Видеотрансляция
Соревнования начнутся в 19:27 по киевскому времени
В четверг, 27 августа, пройдут соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в рамках этапа Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.
Украину на турнире представят: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
Начало соревнований — в 19:27 по киевскому времени. Прямую трансляцию сектора смотрите на телеканале и сайте «Суспільне Спорт».
Украинские прыгуньи в высоту Магучих, Левченко и Геращенко — в топ-10 обновленного мирового рейтинга.
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