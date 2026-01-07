Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в интервью sport-express.ua рассказала, какую максимальную высоту ставит себе за цель:

Очень хочется идти шаг за шагом. Сначала прыгнуть на 2,11, чтобы это был новый мировой рекорд.

До рекордной высоты 2.10 я шла долгие годы тренировок и труда. Конечно, есть мечта, цель. То есть идти к цифре 2,15. Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы со временем преодолеть эту высоту.