Денис Седашов

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих в данный момент находится в родном Днепре, несмотря на постоянные обстрелы.

По её словам, именно здесь, среди близких, друзей и домашнего кота, она чувствует себя лучше, чем за границей. Слова приводит sport-express.ua.

За последние три года мы постоянно ездили из одного города в другой, чтобы готовиться к соревнованиям и показывать наивысшие результаты. Но от этого психологически устаешь. Поэтому осень-зиму я решила быть дома. Несмотря на постоянные обстрелы, все равно чувствуешь себя лучше, чем за границей. Ярослава Магучих

Спортсменка отметила, что обстрелы и воздушные тревоги запрещают тренировки, а во время опасности она находится в укрытии.

Магучих откроет сезон: первые соревнования запланированы в Украине.