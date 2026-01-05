Почему Магучих осталась в Украине: откровенный рассказ олимпийской чемпионки
Легкоатлетка поделилась подробностями тренировок в Украине во время войны
около 1 часа назад
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих в данный момент находится в родном Днепре, несмотря на постоянные обстрелы.
По её словам, именно здесь, среди близких, друзей и домашнего кота, она чувствует себя лучше, чем за границей. Слова приводит sport-express.ua.
За последние три года мы постоянно ездили из одного города в другой, чтобы готовиться к соревнованиям и показывать наивысшие результаты. Но от этого психологически устаешь. Поэтому осень-зиму я решила быть дома. Несмотря на постоянные обстрелы, все равно чувствуешь себя лучше, чем за границей.
Спортсменка отметила, что обстрелы и воздушные тревоги запрещают тренировки, а во время опасности она находится в укрытии.
Магучих откроет сезон: первые соревнования запланированы в Украине.