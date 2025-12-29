Магучик откроет сезон: первые соревнования запланированы в Украине
Легкоатлетка будет соревноваться во Львове
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в комментарии Суспільне Спорт рассказала, с каких соревнований начнет новый сезон в Украине.
Открываю сезон 17 января во Львове на Мемориале Демьянюка. И я еще буду выступать на чемпионате Украины в конце февраля. Подготовка уже началась. Готовимся, чтобы показать высший результат.
