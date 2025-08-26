Килипко – чемпионка этапа Континентального тура в Италии, её первая победа за 3 года
Украинской легкоатлетке не было равных в секторе прыжков с шестом
около 2 часов назад
Украинская легкоатлетка Марина Килипко одержала победу в прыжках с шестом на этапе Континентального тура в Аосте.
29-летняя спортсменка сначала преодолела планку 4,05 метра, а затем улучшила результат до 4,15 м.
Никто из соперниц не смог повторить высоту украинской спортсменки, а она еще преодолела 4,25 м и 4,35 м. После этого Марина попыталась взять планку в 4,45, но ей это не удалось.
Континентальный тур. Челленджер. Аоста, Италия. Прыжки с шестом. Женщины
1. Марина Килипко (Украина) – 4.35 м
2. Соня Малавизи (Италия) – 4.05 м
3. Франческа Семерано (Италия) – 3.80 м
Победа Килипко – первая для нее на международных коммерческих соревнованиях в прыжках с шестом за три года. В последний раз она выигрывала золото международных стартов в августе 2022 года, триумфировав в Финляндии с результатом в 4.35 м.
