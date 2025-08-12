Никитин и Кохан выступят на этапе «золотого» Континентального тура в Будапеште
Турнир стартует 12 августа
Михаил Кохан / Фото - Суспільне Спорт
Во вторник, 12 августа, состоится этап «золотого» Континентального тура по легкой атлетике. Об этом сообщает watchathletics.com.
Соревнования пройдут в венгерском Будапеште.
Украину на турнире будут представлять Дмитрий Никитин и Михаил Кохан.
Никитин выступит в секторе для прыжков в высоту, где также участие примут 10 других легкоатлетов.
Кохан будет бороться за медаль в метании молота вместе с 12 другими спортсменами.
Напомним, Кохан – триумфатор этапа «бронзового» Континентального тура в Польше.