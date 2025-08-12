Владимир Кириченко

Во вторник, 12 августа, состоится этап «золотого» Континентального тура по легкой атлетике. Об этом сообщает watchathletics.com.

Соревнования пройдут в венгерском Будапеште.

Украину на турнире будут представлять Дмитрий Никитин и Михаил Кохан.

Никитин выступит в секторе для прыжков в высоту, где также участие примут 10 других легкоатлетов.

Кохан будет бороться за медаль в метании молота вместе с 12 другими спортсменами.

Напомним, Кохан – триумфатор этапа «бронзового» Континентального тура в Польше.