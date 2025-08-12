Денис Седашов

Украинец Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль в метании молота на этапе Золотого тура по легкой атлетике, который состоялся в Венгрии. Его лучшая попытка – 80,84 м.

Победителем стал хозяин соревнований Бенце Галас, который с результатом 83,18 м показал лучший результат сезона в мире, опередив олимпийского чемпиона Итана Кацберга.

Фельфнер пропустит этап Бриллиантовой лиги в Польше.