Кохан завоевал бронзу на этапе Золотого тура в Венгрии
Украинец стал третьим с результатом 80,84 метра
18 минут назад
Фото: multimedia.rhineruhr2025
Украинец Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль в метании молота на этапе Золотого тура по легкой атлетике, который состоялся в Венгрии. Его лучшая попытка – 80,84 м.
Победителем стал хозяин соревнований Бенце Галас, который с результатом 83,18 м показал лучший результат сезона в мире, опередив олимпийского чемпиона Итана Кацберга.
