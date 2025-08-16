Кохан: «Нужно накопить энергию перед чемпионатом мира»
Теперь главная задача для Михаила — это ЧМ
Украинский метатель молота Михаил Кохан провел последний старт перед чемпионатом мира по легкой атлетике.
На этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии 23-летний спортсмен занял четвертое место в «небриллиантовой» дисциплине. Лучший результат Кохан показал в четвертой попытке — 77,98 м.
Это выступление стало завершающим этапом подготовки украинца к главному турниру сезона — чемпионату мира.
В комментарии для Суспільне Спорт Кохан отметил, что сейчас главная задача — сохранить силы и подойти к ЧМ в оптимальной форме.
Нужно накапливать энергию. Перед этими соревнованиями не было какого-то энтузиазма. Еще есть месяц, будем потихоньку работать, что-то такое делать. Нужно отдохнуть, чтобы я соскучился по соревнованиям.
