Сергей Разумовский

Украинский метатель молота Михаил Кохан в пятый раз подряд в сезоне-2026 поднялся на подиум международных соревнований.

На «серебряном» этапе Континентального тура Trond Mohn Games в норвежском Бергене Кохан завоевал бронзовую награду. Украинец показал результат 79.62 м — это его второй лучший показатель в сезоне.

Для Кохана это был шестой старт в 2026 году. Сезон он начал на Кубке Европы по метательным дисциплинам в марте на Кипре, где занял четвертое место. После этого украинец провел четыре старта, на которых завоевал два «золота» и два «серебра».

В Бергене Кохан был единственным представителем Украины. Его попытка на 79.62 м позволила продолжить подиумную серию до пяти турниров подряд.

Победителем соревнований стал француз Янн Шоссинанд, который метнул молот на 81.07 м. Он стал четвертым спортсменом сезона, кому удалось преодолеть отметку 81 метр. Второе место занял венгр Бенце Галаш с результатом 80.59 м.

Ранее Кохан завоевал серебро на этапе Золотой серии в Кении.