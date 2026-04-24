Денис Седашев

Украинский легкоатлет Михаил Кохан стал серебряным призёром этапа Золотой серии Мирового легкоатлетического тура, который прошёл в Кении. В секторе для метания молота украинец продемонстрировал свой лучший результат в текущем сезоне.

Наиболее успешной для Кохана стала попытка на 81,26 м. Этот показатель позволил Михаилу занять итоговое второе место.

Победу одержал олимпийский чемпион из Канады Итан Кацберг, который отправил снаряд на 82,43 м.

Также в рамках этого турнира выступила украинка Ирина Климец. В женском секторе по метанию молота она заняла седьмое место с результатом 66,90 м.

