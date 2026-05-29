Денис Седашов

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко подписал новое соглашение с киевским Динамо. Контракт с 36-летним вингером рассчитан на один год — до июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 Ярмоленко принял участие в 22 матчах УПЛ, в которых забил 9 мячей, став вторым лучшим бомбардиром столичной команды в чемпионате.

На данный момент на счету футболиста 123 гола в рамках высшего дивизиона Украины. По этому показателю он делит второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории турнира с Сергеем Ребровым. До исторического рекорда Максима Шацких (124 гола) Ярмоленко остаётся забить два мяча.

