Сергей Разумовский

Элина Свитолина (WTA, 7) продолжает успешное выступление на кортах Roland Garros-2026. Украинская теннисистка одержала уже третью победу на турнире, уверенно преодолев барьер 1/16 финала. В матче третьего круга Свитолина в двух сетах обыграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA, 95).

Матч 1/16 финала против Тамары Корпач Свитолина провела на высоком уровне. В первом сете украинка сразу захватила инициативу, уверенно контролировала ход розыгрышей и довела партию до убедительной победы со счетом 6:2. Во втором сете борьбы было немного больше, однако Элина сохранила концентрацию в ключевые моменты и закрыла партию со счетом 6:3.

Таким образом, Свитолина оформила победу в двух сетах и вышла в 1/8 финала Roland Garros-2026. На этой стадии украинская теннисистка сыграет с победительницей матча между американкой Пейтон Стернс (WTA, 78) и швейцаркой Белиндой Бенчич (WTA, 11).

Напомним, украинка, которая получила седьмой номер посева, начала свой путь на французском мейджоре с непростого поединка. В первом раунде ей пришлось приложить немало усилий в противостоянии с венгерской теннисисткой Анной Бондар. Та встреча растянулась на три сета, а победительница определилась лишь на 10-очковом тай-брейке решающей партии. Свитолина сумела выдержать напряжение и пройти дальше.

Во втором круге лидер украинского женского тенниса действовала уже значительно увереннее. Она встретилась с испанкой Кейтлин Кеведо и одержала победу в двух партиях, не позволив сопернице перевести игру в затяжное противостояние.

После этого результата борьбу на турнире среди украинок продолжают сразу три представительницы. Элина Свитолина и Марта Костюк уже гарантировали себе участие в 1/8 финала. Ещё одна украинская теннисистка, Александра Олийныкова, должна провести матч 1/16 финала против «нейтральной» Дианы Шнайдер.