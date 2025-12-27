Бронзовый призёр Парижа-2024 Михаил Кохан высказался в интервью Суспільне Спорт о планах на сезон-2026:

Это будет в марте. А потом уже начнутся турниры. В календаре первые соревнования по метанию молота – в кенийском Найроби 24 апреля. Буду ли я там или нет, посмотрим.

Хотелось бы быть и показать там хороший результат – шокировать всех соперников, чтобы они больше ничего не смогли сделать. И дальше уже с мая по сентябрь у нас много соревнований.

Год очень насыщенный. Цели (на 2026-й) – не сбавлять обороты и держать темп. Как будто какой-то темп себе задал – надо его продолжать и достойно представлять нашу страну в дальнейшем.

Само собой, (хочется) больше первых мест. Но не ниже третьего, потому что это не очень радостные позиции. На каждых соревнованиях хорошо выступать, показывать свой результат и быть самим собой. Не отвлекаться или смотреть на других, а делать свое дело. Мы победим.

Что-то удалось, что-то – нет. Из того, что планировали, – почти все. Но что-то где-то не получилось в плане мест. Планы грандиозные. Осталось поработать над реализацией.