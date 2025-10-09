Владимир Кириченко

Бронзовый призер Игр в Париже украинский легкоатлет Михаил Кохан в интервью Суспільне Спорт прокомментировал свое выступление в финале чемпионата мира-2025 в секторе для метания молота.

Для тебя это же положительный результат?

«Ну, это положительный результат. Но эти места, третье-пятое, – просто не хватило везения. У всех этих людей есть всё, но немного чего-то не хватило».

Как так получилось, что 82 (метра) – это не медаль?

«Это вообще трэш какой-то, я не знаю. Когда мы начинали метать молот, там было немного людей, которые туда кидают. Поэтому мы так прикинули, что я подрасту, они подрастут, кто-то, возможно, уже не будет так далеко метать – то, как бы, открытая дорога к первому месту. Но так получилось, что со мной появились ещё ребята, и они также прогрессируют вместе со мной».

То, что молодые (атлеты) поднимаются, ещё молодые появляются, – оно где-то остановится? Или в следующем году, через два, четыре года на Олимпиаде мы увидим ещё пару 22-летних ребят, которые 82 будут кидать?

«Всё может быть. Вот сейчас самый молодой – это венгр Армин Сабадос. Он 77.20 метнул в 19. Но хочу сказать, у него хорошая техника, и он сильный парень, то может и 80 метать в ближайшие годы. Чтобы не травмы, потому что у него что-то там уже болит».

А у тебя? Колено, видим...

«Смотря от дня недели. Бывает, что-то болит, бывает, что не болит. Знаешь, каждый день что-то новое».

Сезон глобально ты прошёл здоровым или были проблемы?

«Да, слава Богу, всё вроде нормально прошло».

Напоминаем, Кохан с лучшим результатом в карьере остался без медали чемпионата мира-2025.