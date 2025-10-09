«Это вообще какой-то трэш». Кохан — о выступлении на ЧМ с результатом в 82 метра
Украинский легкоатлет доволен выступлением, но не местом на турнире
около 1 часа назад
Бронзовый призер Игр в Париже украинский легкоатлет Михаил Кохан в интервью Суспільне Спорт прокомментировал свое выступление в финале чемпионата мира-2025 в секторе для метания молота.
Для тебя это же положительный результат?
«Ну, это положительный результат. Но эти места, третье-пятое, – просто не хватило везения. У всех этих людей есть всё, но немного чего-то не хватило».
Как так получилось, что 82 (метра) – это не медаль?
«Это вообще трэш какой-то, я не знаю. Когда мы начинали метать молот, там было немного людей, которые туда кидают. Поэтому мы так прикинули, что я подрасту, они подрастут, кто-то, возможно, уже не будет так далеко метать – то, как бы, открытая дорога к первому месту. Но так получилось, что со мной появились ещё ребята, и они также прогрессируют вместе со мной».
То, что молодые (атлеты) поднимаются, ещё молодые появляются, – оно где-то остановится? Или в следующем году, через два, четыре года на Олимпиаде мы увидим ещё пару 22-летних ребят, которые 82 будут кидать?
«Всё может быть. Вот сейчас самый молодой – это венгр Армин Сабадос. Он 77.20 метнул в 19. Но хочу сказать, у него хорошая техника, и он сильный парень, то может и 80 метать в ближайшие годы. Чтобы не травмы, потому что у него что-то там уже болит».
А у тебя? Колено, видим...
«Смотря от дня недели. Бывает, что-то болит, бывает, что не болит. Знаешь, каждый день что-то новое».
Сезон глобально ты прошёл здоровым или были проблемы?
«Да, слава Богу, всё вроде нормально прошло».
Напоминаем, Кохан с лучшим результатом в карьере остался без медали чемпионата мира-2025.