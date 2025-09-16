Украинский метатель молота Михаил Кохан поделился впечатлениями после выступления в финале чемпионата мира, где занял четвертое место.

В комментарии Суспільне Спорт он отметил, что доволен своим результатом и видит в этом стимул для дальнейшей работы.

Щороку у мене результат зростає, у всіх інших — також. Так, все, що міг, сьогодні зробив. Я задоволений собою. З таким результатом не соромно і програвати.

Так, Бенце [Галаш] — молодец, сделал хорошую работу. Почти показал свой топрезультат этого года, поэтому он действительно заслуживает медаль.

Кацберг? Безусловный лидер, чемпион. Низкий поклон ему. Выиграл бы любой чемпионат мира за 20 лет.

Как видим, в конце сезона личный рекорд, почти на полметра улучшил — это не может не радовать, и в прошлом году так же было. Вообще очень хорошо, что я смог показать личный рекорд. Это придаёт мне хорошего настроения. А так это хороший стимул на следующий год работать: будет чемпионат Европы, абсолютный чемпионат мира с хорошим призовым фондом.

Третье место было и будто моё. Токио — город разбитых надежд, потому что выше четвёртого здесь ещё не поднимался: как на Олимпиаде меня выбили талантливые спортсмены из Норвегии и Польши, так и здесь.

Что сказать, слава Украине.