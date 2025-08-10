Кохан – тріумфатор этапа «бронзового» Континентального тура в Польше
Михаил обогнал двух хозяев турнира
около 1 часа назад
Михаил Кохан / Фото - Суспільне Спорт
Медалист Олимпиады-2024 украинский легкоатлет Михаил Кохан принял участие в этапе «бронзового» Континентального тура в Белостоке (Польша).
Кохан стал победителем турнира в метании молота. Результат 24-летнего украинца – 77.32 метра. Михаил опередил двух поляков.
«Бронзовый» Континентальный тур. Белосток, Польша. Метание молота
1. Михаил Кохан (Украина) – 77,32 м.
2. Павел Файдек (Польша) – 77,03
3. Марцин Вротиньски (Польша) – 76,17
Напомним, что в июле Кохан выиграл Всемирную летнюю Универсиаду.