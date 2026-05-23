Денис Седашов

Украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Ирина Геращенко оформили победный дубль на первом этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.

Легкоатлетки стали единственными участницами сектора, которым удалось покорить планку на высоте 1,97 м. При этом Геращенко взяла эту отметку со второй попытки, а Левченко — с третьей.

Судьба золотой награды решалась на высоте 1,99 м. Ирине Геращенко эта отметка не покорилась, тогда как Юлия Левченко смогла взять ее с последней, третьей попытки, обеспечив себе первое место.

Бронзовую медаль завоевала представительница Ямайки Ламара Дистин с результатом 1,94 м.

Бриллиантовая лига. Сямэнь (Китай). Прыжки в высоту (женщины):

Юлия Левченко (Украина) — 1,99 м Ирина Геращенко (Украина) — 1,97 м Ламара Дистин (Ямайка) — 1,94 м

Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 31 мая в марокканском Рабате.