Левченко и Геращенко оформили победный дубль на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне
около 2 часов назад
Украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Ирина Геращенко оформили победный дубль на первом этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.
Легкоатлетки стали единственными участницами сектора, которым удалось покорить планку на высоте 1,97 м. При этом Геращенко взяла эту отметку со второй попытки, а Левченко — с третьей.
Судьба золотой награды решалась на высоте 1,99 м. Ирине Геращенко эта отметка не покорилась, тогда как Юлия Левченко смогла взять ее с последней, третьей попытки, обеспечив себе первое место.
Бронзовую медаль завоевала представительница Ямайки Ламара Дистин с результатом 1,94 м.
Бриллиантовая лига. Сямэнь (Китай). Прыжки в высоту (женщины):
- Юлия Левченко (Украина) — 1,99 м
- Ирина Геращенко (Украина) — 1,97 м
- Ламара Дистин (Ямайка) — 1,94 м
Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 31 мая в марокканском Рабате.