Магучих начнет летний сезон-2026 на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко
Украинка выйдет в сектор 31 мая
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Лидер команды Украины по прыжкам в высоту Ярослава Магучих определилась с планами на первую половину летнего сезона. Сообщает Суспільне Спорт.
Первым стартом для Магучих станет престижный турнир в Рабате (Марокко), который является третьим этапом Бриллиантовой лиги-2026. Главные звезды сектора для прыжков в высоту выйдут на марокканскую арену уже 31 мая.
В июне Магучих планирует выступить на двух этапах Континентального тура — 21 июня она будет соревноваться в Нидерландах, а уже 24 июня выйдет на сектор в Хорватии.
Левченко, Геращенко, Паттерсон и Жодзик – в заявке этапа Бриллиантовой лиги в Сямени.