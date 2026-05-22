Денис Седашов

Лидер команды Украины по прыжкам в высоту Ярослава Магучих определилась с планами на первую половину летнего сезона. Сообщает Суспільне Спорт.

Первым стартом для Магучих станет престижный турнир в Рабате (Марокко), который является третьим этапом Бриллиантовой лиги-2026. Главные звезды сектора для прыжков в высоту выйдут на марокканскую арену уже 31 мая.

В июне Магучих планирует выступить на двух этапах Континентального тура — 21 июня она будет соревноваться в Нидерландах, а уже 24 июня выйдет на сектор в Хорватии.

