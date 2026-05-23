Владимир Кириченко

В ночь на 24 мая обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет боксерский поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-0, 1 КО в боксе).

Начало боя – не ранее 00:30 по Киеву.

Бой пройдет в Гизе, возле одного из семи чудес света – египетских пирамид.

Сам вечер бокса стартует в 18:00 – в рамках «Glory in Giza» состоятся еще девять поединков.

На кону 12-раундового поединка стоят титулы WBC и The Ring Усика. WBA и IBF разрешили провести бой, но не отдадут титул нидерландцу в случае его победы – IBF объявит чемпионство вакантным, а WBA «пересмотрит статус» титула.

Напомним, Усик оказался на 11,5 кг легче Верховена перед поединком в Египте.