Владимир Кириченко

Стало известно, какую сумму получит обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) за бой против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

По сообщениям нидерландского издания De Volkskrant, Усик получит за поединок около 100 млн долларов.

Отмечается, что для Верхувена этот бой будет «прибыльным делом», но точные цифры не указываются.

Бой между 39-летним украинцем и 37-летним нидерландцем пройдет 23 мая в Гизе, Египет. Трансляция будет доступна на Киевстар ТВ.

