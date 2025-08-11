Олег Шумейко

Титулованная легкоатлетка Юлия Левченко в интервью Суспільне Спорт высказалась о победе на чемпионате Украины:

О болельщиках

Классно на самом деле, очень благодарна, что много болельщиков пришло, это вдохновляло прыгать. Слышала детей, которые поддерживали и кричали детскими голосами, и думала: так, Юля, надо прыгать. Это очень классно, вдвойне приятнее.

О попытке на высоте 2.00 м

Когда есть возможность установить эту высоту (2.00 м), то почему бы не установить. На самом деле тренер мне сказала не прыгать, но я решила попробовать сделать первый прыжок и дальше посмотреть, как пойдет. Но попытки получились неплохими, поэтому я сделала три.

О присутствии тренера во время соревнований

Конечно, помогала (присутствие тренера), это было и ей полезно, увидеть меня вживую на соревнованиях. А в принципе в этом сезоне на зарубежных стартах я была одна, потому что тяжелая дорога и я не хотела, чтобы тренер лишний раз ездила, поэтому мы это отложили. Сезон длинный, поэтому так.

Об отборе на чемпионат мира

Это правило отбора на ЧМ, а мы любим соблюдать все правила: норматив и участие в чемпионате Украины, конечно бывают исключения, но мы стараемся не злоупотреблять этим. Поэтому по возможности не думаю, что мы когда-нибудь пропускали чемпионат Украины, на самом деле у нас очень высокая конкуренция и прыгать здесь, это тоже челлендж. Я дома намного больше переживаю, хотя мне нравится. Но это классно – девочки тоже сегодня очень классно боролись, это подбадривало и давало стимул двигаться.

Также не очень много стартов осталось перед ЧМ. Два этапа Бриллиантовой лиги, последний – это финал, куда проходит 6 человек, то есть туда еще нужно войти, в эту шестерку. Не так много времени, не так много соревнований до ЧМ, в принципе будем делать все как и делали, а форма набирается во время сезона. Он как бы длинный, но все классно складывается.

О чемпионате Украины

Я очень довольна, настраивала себя, что буду благодарна за каждую высоту. Я с первой высоты была благодарна, и так постепенно дошла. Не думала, какая планка, а о том, что у меня были прошлые сезоны очень тяжелые, и не было этой радости от прыжка. И когда в этом сезоне начала его находить, возвращать эти ощущения, думаю, что надо быть благодарной за то, что у тебя есть и несет тебя выше на волне.

Во время соревнований самое важное ощущение – что ты летаешь. Я ходила на фильм F1 и там сказали такую фразу «я хочу почувствовать, как будто летишь», думаю, она зацепила многих спортсменов, кто смотрел. Как в полете, ты не думаешь, ты в волне, в потоке. И это ощущение, когда ты его ловишь, все складывается автоматически. Уже нет разницы, какой это результат, какое место – ты кайфуешь.

