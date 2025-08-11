Левченко выиграла чемпионат Украины-2025
Юлия оставила позади Табачник и Чумаченко
25 минут назад
Юлия Левченко / Фото - Суспільне
Вице-чемпионка мира-2017 Юлия Левченко стала чемпионкой Украины по легкой атлетике, который прошел во Львове.
Юлия выиграла турнир в секторе для прыжков в высоту.
Левченко показала результат 1,95 м. Она взяла эту высоту с третьей попытки.
Второй стала Катерина Табашник, третьей – Юлия Чумаченко.
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Прыжки в высоту. Женщины
1 Юлия Левченко – 1,95 м
2. Катерина Табашник – 1,87
3. Юлия Чумаченко – 1,83
