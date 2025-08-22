Юлия Левченко прокомментировала ФЛАУ выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, где украинка показала шестой результат:

Под таким дождем в последний раз я прыгала еще несколько лет назад, но это точно было не в первый раз. Правда, здесь он совсем не прекращался. В принципе, даже при этом дорожка оставалась нормальной. Единственное, хоть соревнования и были довольно активными, я немного замерзла.

Удовольствие от прыжков остается! Технически хотелось быть более стабильной, но, возможно, из-за такой погоды, где-то поберегла себя и не смогла, в хорошем смысле, полностью расслабиться. Но ощущения, в целом, были нормальные.

Когда такая погода, желательно при этом делать то же самое, только взять теплые вещи. Конечно, некоторые моменты нужно подкорректировать, поскольку мокрая дорожка и сцепление другое. Возможно, где-то нужно надавить, где-то побежать иначе. Мне даже показалось сегодня, что я где-то не добежала, так как не так, как обычно, продвигалась по дорожке. Ты стараешься делать все, как всегда, но инстинкт самосохранения работает. Но это уже тонкости. После соревнований с тренером разберем все.