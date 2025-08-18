Магучих и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Соревнования по прыжкам в высоту среди пройдут 20 августа
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
19-20 августа в швейцарской Лозанне пройдет этап Бриллиантовой лиги-2025.
Украина будет представлена в женских прыжках в высоту – в заявку попали Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Соревнования по прыжкам в высоту пройдут 20 августа в 21:25 по киевскому времени.
Отметим, что это последний этап состязаний по прыжкам в высоту среди женщин перед финалом Бриллиантовой лиги. Ярослава уже гарантировала квалификацию, в то время как Левченко занимает последнюю проходную позицию – располагается на шестом месте с 15 баллами.
Напомним, что Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Польше.