Олег Шумейко

19-20 августа в швейцарской Лозанне пройдет этап Бриллиантовой лиги-2025.

Украина будет представлена в женских прыжках в высоту – в заявку попали Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Соревнования по прыжкам в высоту пройдут 20 августа в 21:25 по киевскому времени.

Отметим, что это последний этап состязаний по прыжкам в высоту среди женщин перед финалом Бриллиантовой лиги. Ярослава уже гарантировала квалификацию, в то время как Левченко занимает последнюю проходную позицию – располагается на шестом месте с 15 баллами.

Напомним, что Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Польше.