Владимир Кириченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту.

На этапе в Лозанне Юлия показала результат 1,86 м и поделила 6-ю позицию с Морган Лейк, Ангелиной Топич и Имке Оннен. Благодаря этому Левченко набрала 18 очков и завоевала место в финальном этапе, который пройдет 27 и 28 августа в Цюрихе (Швейцария).

Напомним, Ярослава Магучих гарантировала себе участие в финале Бриллиантовой лиги еще до этапа в Лозанне, который она завершила без результата.

Результаты этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне.