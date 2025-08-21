Левченко пробилась в финал Бриллиантовой лиги
Турнир пройдет в Цюрихе
Юлия Левченко / Фото - Общественное
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту.
На этапе в Лозанне Юлия показала результат 1,86 м и поделила 6-ю позицию с Морган Лейк, Ангелиной Топич и Имке Оннен. Благодаря этому Левченко набрала 18 очков и завоевала место в финальном этапе, который пройдет 27 и 28 августа в Цюрихе (Швейцария).
Напомним, Ярослава Магучих гарантировала себе участие в финале Бриллиантовой лиги еще до этапа в Лозанне, который она завершила без результата.
Результаты этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне.