Олег Гончар

13 сентября в Токио (Япония) стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, который продлится до 21 сентября. В секторе толкания ядра среди мужчин Украину в квалификации представлял 26-летний Артем Левченко — для которого это был дебют на мировом первенстве.

Левченко квалифицировался на турнир, имея личный рекорд 20,36 м, установленный в 2024 году. Однако в квалификации атлет не выполнил ни одной удачной попытки из шести возможных, завершив отбор без результата. Квалификационный барьер составлял 21,40 м.

Левченко после неудачного дебюта дал комментарий "Суспільному", где рассказал о своих итогах турнира в Токио.

«Единственный опыт, который я получил на этих соревнованиях — что чемпионат Европы — это хорошо, а чемпионат мира — не для моей весовой категории. Я видел, что намного лучше половины других соперников, но просто из-за того, что они намного больше меня, им проще даются эти метры, и они без усилий толкают эти 20,5 метров и попадают в финал. Перед тем как ехать сюда, нужно набирать вес и мощность, тогда можно выступать на этом уровне. Успел ли восстановиться? Нет. Травма меня немного беспокоила на разминке, но когда вышел в сектор меня перекрыло и я ничего не чувствовал. Тело очень хорошо себя чувствовало по сравнению с тем, что было до этого, так что о травме не думал. Думал только о том, чтобы толкнуть как можно дальше, но очень длинный период отдыха и лечения, из-за этого не смог сосредоточиться на технике, пошла раскоординация». Артем Левченко

Это был первый крупный международный турнир для Левченко на таком уровне.