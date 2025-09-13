Олег Гончар

В Токио (Япония) стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, который продлится до 21 сентября на Национальном стадионе. Первым видом стала женская марафонская ходьба на 35 км, где стартовала украинская легкоатлетка Анна Шевчук.

Шевчук финишировала восьмой с результатом 2:49.44.

Победу одержала испанка Мария Перес, которая защитила титул чемпионки мира — 2:39.01. Серебро завоевала Антонелла Пальмисано из Италии — 2:42.24, бронзовая медаль у Паулы Милены Торрес из Колумбии — 2:42.44.

ЧМ-2025. Ходьба на 35 км. Женщины:

1. Мария Перес (Испания) — 2:39.01

2. Антонелла Пальмисано (Италия) — 2:42.24

3. Паула Милена Торрес (Колумбия) — 2:42.44

...

8. Анна Шевчук (Украина) — 2:49.44

Напомним, олимпийский чемпион Баршим не выступит на чемпионате мира-2025.