Олег Гончар

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук сообщила в Instagram, что прибыла на чемпионат мира по легкой атлетике в Токио не как участница, а как фотограф.

Бегунья на 400 м с барьерами не смогла отобраться из-за травмы, но использует поездку для психологической реабилитации.

«Первая история. Я здесь как фотограф на чемпионате мира в Токио-2025. Все, кто меня хорошо знает, понимают, насколько это сейчас помогает мне психологически. Но самое главное — я в первую очередь профессиональная атлетка, и моя цель всегда — показать максимум на дорожке, в восстановлении и так далее. Фотография сейчас лишь хобби, и в период моей реабилитации это идеальная возможность. Но кто знает, возможно, в будущем? (не в ближайшем будущем)». Виктория Ткачук

В августе Ткачук завоевала золото на чемпионате Украины с барьерами. Это был ее первый старт после Олимпиады в Париже.