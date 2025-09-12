Владимир Кириченко

Звездный шведский легкоатлет Арман Дюплантис рассказал, что хочет попытаться в этом году установить новый мировой рекорд на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике в прыжках с шестом.

Цитирует Дюплантиса Expressen.se.

«Я здесь [в Токио], чтобы защитить свой титул чемпиона мира и установить еще один мировой рекорд на самой большой арене».

25-летний швед – действующий обладатель мирового рекорда в этой дисциплине.

В августе этого года Дюплантис в тринадцатый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – на этапе Континентального тура в Будапеште в Венгрии ему покорилась планка на высоте 6,29 метра. В течение 2025 года он трижды обновлял мировой рекорд.

Дюплантис – двукратный чемпион мира в прыжках с шестом на открытых стадионах.

Турнир по прыжкам с шестом среди мужчин на ЧМ-2025 по легкой атлетике в Токио состоятся 13 сентября (квалификация) и 15 сентября (финал).