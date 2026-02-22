Олег Гончар

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко стала бронзовой призёркой турнира золотой серии в рамках Мирового легкоатлетического тура, который состоялся в Польше.

Украинка показала результат 1,94 м, что не является её лучшим в сезоне.

Тройка призёрок определилась на высоте 1,88 м. Далее планку 1,91 м с первой попытки преодолели Левченко и представительница Ямайки Ламара Дистин. Полька Мария Жодзик после одной неудачной попытки перенесла две следующие. На высоте 1,94 м Дистин взяла планку с первой попытки, Жодзик — со второй, а Левченко — с третьей.

Следующую высоту 1,96 м украинка пропустила. Жодзик преодолела её со второй попытки, тогда как Дистин завершила выступление. На 1,98 м остались Левченко и полька, однако украинке эта высота не покорилась. В итоге Юлия заняла третье место с результатом 1,94 м.

