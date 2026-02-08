Магучих победила Левченко на турнире в Германии
Украинки завоевали золото и серебро на этапе World Athletics Indoor Tour Gold в Германии
30 минут назад
Мировая рекордсменка Ярослава Магучих успешно открыла международный сезон, одержав победу на турнире INIT Indoor Meeting Karlsruhe в Германии — этапе серии World Athletics Indoor Tour Gold. В соревнованиях также приняла участие еще одна представительница Украины — Юлия Левченко.
Магучих начала выступление с высоты 1,91 м, после чего перенесла попытку на 1,94 и уверенно преодолела планку с первого раза. Затем украинка без ошибок взяла 1,96 и 1,98 м, досрочно обеспечив себе победу в секторе. Левченко преодолела 1,94 с третьей попытки и завершила соревнования с результатом 1,96 м.
После того как Левченко завоевала серебро, Магучих осталась в секторе одна. Во второй попытке она покорила 2,01 м, а затем заказала 2,04 — высоту, которая могла стать рекордом турнира. Однако на этот раз планка украинке не покорилась.
С результатом 2,01 м Магучих уверенно победила. Серебро досталось Левченко (1,96), бронзу завоевала француженка Солен Жикель (1,88). Это был второй старт Магучих в сезоне после победы на Мемориале Демьянюка во Львове.