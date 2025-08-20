Серебряный призёр Олимпийских игр: «Магучих – любимая соперница, мы любим подталкивать друг друга»
Австралийка наслаждается соперничеством с мировой рекордсменкой
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Вице-чемпионка Олимпийских игр Никола Олислагерс в интервью Суспільне Спорт высказалась о конкуренции с Ярославой Магучих:
Ярослава – моя любимая соперница в секторе. Мы любим подталкивать друг друга. Когда она прыгает 2 метра – это вдохновляет меня. Поэтому классно снова вернуться в сектор, пробовать прыгать на 2 метра. И в будущем, в Швейцарии мы можем подталкивать друг друга еще больше. Когда люди смотрят на нас, они хотят видеть более высокие прыжки.
Магучих поделилась мыслями о выступлении на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.