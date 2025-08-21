«Почувствовала, что не могу бежать так быстро...». Магучих – о снятии с этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне
До чемпионата мира еще остается время
около 2 часов назад
Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих для пресс-службы ФЛАУ прокомментировала своё выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария).
«На самом деле, здорово, что даже несмотря на такую погоду пришло очень много людей, чтобы нас поддержать, что они не испугались дождя. К сожалению, сегодня я вообще без высот – наверное, такого у меня вообще никогда не было.
Я решила досрочно прекратить соревнования, поскольку почувствовала, что не могу бежать так быстро, как хотелось бы. До чемпионата мира еще есть время на восстановление, тем более знаю, что у меня ничего серьезного и это ненадолго. Но всё же решили остановиться. Учитывая такой сильный ливень и близость чемпионата мира, это было разумным решением.
Но это интересный опыт прыгать под таким дождем. Все девушки мокрые, но в то же время счастливы».
Напомним, Ярослава без результата завершила выступление на турнире. Украинка не взяла 186 см с первой попытки, перенесла планку на 191 см и тоже не взяла с первой попытки. От последней попытки Магучих отказалась.