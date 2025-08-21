Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих для пресс-службы ФЛАУ прокомментировала своё выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария).

«На самом деле, здорово, что даже несмотря на такую погоду пришло очень много людей, чтобы нас поддержать, что они не испугались дождя. К сожалению, сегодня я вообще без высот – наверное, такого у меня вообще никогда не было.

Я решила досрочно прекратить соревнования, поскольку почувствовала, что не могу бежать так быстро, как хотелось бы. До чемпионата мира еще есть время на восстановление, тем более знаю, что у меня ничего серьезного и это ненадолго. Но всё же решили остановиться. Учитывая такой сильный ливень и близость чемпионата мира, это было разумным решением.

Но это интересный опыт прыгать под таким дождем. Все девушки мокрые, но в то же время счастливы».