«Самое главное — наслаждаться тем, что можешь прыгать». Магучих – о победе на этапе Бриллиантовой лиги
Украинка раскрыла секрет своего успеха
около 1 часа назад
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая победила на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии с результатом 2.00 м, в комментарии для Суспільне Спорт рассказала, что успех стал следствием работы над техническими и психологическими моментами:
Что помогло взять 2.00 м? Мы с тренером отточили и психологические, и технические моменты. Но я знаю одно: самое главное — наслаждаться тем, что ты можешь прыгать. Тренер настраивает: ты уже олимпийская чемпионка, мировая рекордсменка. У меня два старта вышли неудачные, но я выставила в Instagram популярный мем «Don't push the horses». 2 метра есть, впереди еще 2 старта до чемпионата мира. Входим в форму как надо.
