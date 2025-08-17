Магучих назвала план подготовки к чемпионату мира
Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в интервью Суспільне Спорт рассказала, в каких соревнованиях будет участвовать перед выступлением на чемпионате мира:
Далее у меня по плану этапы Бриллиантовой лиги в Лозанне, финал в Цюрихе и основной старт сезона – наконец-то чемпионат мира. Но время прошло очень быстро, буквально месяц до него.
Напомним, что Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Польше.