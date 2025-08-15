Денис Седашов

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих победила на турнире по прыжкам в высоту в Силезии, который проводился в рамках одного из недиамантовых этапов Алмазной лиги.

Могучих показала результат 2,00 м и установила рекорд соревнований. Второе место заняла нидерландка Никола Олислагерс с результатом 1,97 м.

Еще одна украинка, Катерина Табашник, завершила турнир на шестом месте, взяв высоту 1,88 м.

«Момент, который запоминаешь не только ты, но и вся твоя страна». Могучих – о золоте Парижа-2024.