Магучих выиграла турнир по прыжкам в высоту в Силезии с рекордом соревнований
Украинка одержала триумф с результатом 2,00 м
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих победила на турнире по прыжкам в высоту в Силезии, который проводился в рамках одного из недиамантовых этапов Алмазной лиги.
Могучих показала результат 2,00 м и установила рекорд соревнований. Второе место заняла нидерландка Никола Олислагерс с результатом 1,97 м.
Еще одна украинка, Катерина Табашник, завершила турнир на шестом месте, взяв высоту 1,88 м.
