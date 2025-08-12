Владимир Кириченко

Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в интервью Yle.fi рассказала, почему после завоевания золота Олимпиады-2024 решила передать часть призовых на благотворительность.

По информации финского издания Yle, которому 23-летняя украинская прыгунья в высоту дала интервью, Ярослава пожертвовала на благотворительность более 60 тысяч евро из 120 тысяч, полученных в качестве призовых за золотую медаль Игр в Париже.

«Те, кто живут за границей, должны помогать всеми возможными способами. Из-за войны я поняла, насколько важно видеться с близкими как можно чаще. Никогда не знаешь, что может случиться завтра».

Напоминаем, что в 2024 году Магучих стала олимпийской чемпионкой по легкой атлетике, а также установила мировой рекорд.

В августе прошлого года блогер и волонтер Игорь Лаченков сообщил, что Ярослава Магучих пожертвовала на его благотворительный сбор миллион гривен.

Перед этим украинская легкоатлетка также пожертвовала патронатной службе «Ангелы Азова» 500 тысяч гривен.

Напоминаем, Ярослава поделилась переживаниями после российского обстрела Днепра осенью 2024 года.