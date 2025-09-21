Ярослава Магучих в интервью Суспільне Спорт высказалась о выступлении на чемпионате мира-2025, где украинка завоевала бронзовую медаль:

Снова то же самое: одна «бронза» на всю (команду). Но надо наслаждаться тем, что есть. Это мой путь, а значит, я должна пройти его, проанализировать и вернуться сильнее. Что сейчас анализировать? По разбегу на 2 м... На 1.97 м была очень хорошая попытка, я хорошо бежала, но почему-то на 2.00 м и 2.02 м не сделала то же самое в своей дуге. К сожалению, из-за этого не взяла 2.00 м и 2.02 м.

Все в одинаковых условиях. Все ждали дождя, ожидали своей попытки. Запомним эти соревнования на всю свою жизнь. Дождь, такая атмосфера, когда после приземления мат ты падаешь в бассейн – это запоминается навсегда. Такая жизнь, такая погода, мы ничего не можем изменить.

Отметим, что медаль Магучих стала единственной в копилке Украины на ЧМ-2025.