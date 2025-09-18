«На 60% была уверена, что одного прыжка будет достаточно». Магучих – о выходе в финал чемпионата мира
Украинка преодолела квалификацию с первой попытки на высоте 1.92 м
около 1 часа назад
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свой выход в финал чемпионата мира по легкой атлетике. Слова приводит Суспільне Спорт.
Для преодоления квалификации ей хватило одного удачного прыжка — 1.92 м.
Один прыжок? Были такие расчеты, но перед чемпионатом мира рассчитывала, что прыгну 1.94–1.95 м. Однако мы пришли и решили прыгать 1.92 м. На 60% была уверенность, что этот один прыжок и всё, завершим квалификацию; ещё 40% было на то, что будем прыгать дальше. Но не прыгали, лежали с Морган [Лейк] и думали: прыгаем или не прыгаем. В другой группе хотели поднять планку, но потом сказали, что нет, не прыгаем. Всё, можно отдыхать и готовиться к [финалу].
По словам спортсменки, она ожидала высокой конкуренции в квалификации.
Ожидала ли ты, что столько прыгуний преодолеют 1,92 м? Да, это ожидаемо, потому что все девушки готовы. Если посмотреть с начала сезона и сам сезон, то девушки подходят в хорошей форме к этому чемпионату мира, как и мы в принципе.
