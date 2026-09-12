Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала для «Суспільне Спорт» свою победу на Абсолютном чемпионате мира-2026 по легкой атлетике.

Честно, я очень рада, что так быстро. Метр 86, 91, 95, 99 и дальше должно было быть 2.02 м, но его не было. На самом деле для меня это очень круто, когда так быстро. Я хоть и привыкла лежать, но иногда, когда плохая погода, ждать своего выступления по полчаса или час немного надоедает. Я очень рада выиграть этот трофей и завершить сезон на хорошей ноте. Конечно, хотелось прыгнуть чуть-чуть выше, но самое главное, что трофей есть. Это первый такой чемпионат мира, и я его выиграла.

Когда я 1.99 м взяла не с первой попытки, то посмотрела и подумала: «Что это такое? Это снова та ошибка, которая была на финале Бриллиантовой лиги — что я до конца разбега не добежала». То есть отталкивание и фаза были не такими активными.

Татьяна Владимировна сначала спросила, хочу ли я прыгать дальше, и я ответила: «Конечно». Чтобы сразу отпали вопросы, почему 2.04 м: трофей уже есть, то почему бы не попробовать? Первые две попытки были хороши, третья — не очень.

Организация соревнований? Мне очень нравится, честно, потому что все внимание на спортсменов. Я действительно чувствовала себя, и девушки чувствовали, что мы — звезды этого стадиона. Мы и есть звезды в секторах, но здесь это по-другому. До каждой трансляции все было удобно: были карточки, было видно, кто и где прыгает. Это очень круто, надеюсь, такие соревнования будут проводиться и дальше.