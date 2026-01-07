Магучих: «Такого в голове нет, чтобы прыгать ради денег»
Ярослава признала, что установка каждого персонального беста дается тяжелым трудом
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в интервью sport-express.ua призналась, что в начале карьеры взять планку 2 метра для неё было невероятным:
Мировая федерация World Athletics дает деньги за мировые рекорды. Но у нас каждый сантиметр – это плод очень тяжелого труда. Когда я была моложе, имела личный рекорд 1 метр 99 см, для меня прыгнуть на два метра было чем-то фантастическим. Поэтому в голове нет такого, чтобы прыгать ради денег.
Магучих объяснила, почему осталась в Украине.