Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко снялась с этапа Бриллиантовой лиги-2026 в Лондоне. Официально причины не сообщаются, однако на чемпионате Украины спортсменка заявляла о проблемах с получением визы.

В заявке Геращенко заменила Мария Вукович из Черногории, которая накануне повторила личный рекорд (1.98 м) на турнире в Будапеште.

Из-за отсутствия Геращенко Украину в секторе прыжков в высоту в Лондоне представит только Ярослава Магучих.

Кохан занял четвертое место на Мемориале Иштвана Гуляя.