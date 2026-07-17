Геращенко пропустит этап Бриллиантовой лиги в Лондоне
Украинку заменила Мария Вукович
около 3 часов назадПодписаться в
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко снялась с этапа Бриллиантовой лиги-2026 в Лондоне. Официально причины не сообщаются, однако на чемпионате Украины спортсменка заявляла о проблемах с получением визы.
В заявке Геращенко заменила Мария Вукович из Черногории, которая накануне повторила личный рекорд (1.98 м) на турнире в Будапеште.
Из-за отсутствия Геращенко Украину в секторе прыжков в высоту в Лондоне представит только Ярослава Магучих.
Кохан занял четвертое место на Мемориале Иштвана Гуляя.