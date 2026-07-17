Павел Василенко

Накануне финала чемпионата мира-2026 против Аргентины вся Испания следит за состоянием здоровья Ламина Ямаля. Молодой лидер «Фурии Рохи» пропустил последнюю тренировку команды, а его появление с забинтованным бедром и заметной хромотой вызвало волну беспокойства среди болельщиков.

По информации испанских СМИ, Ямаль еще в полуфинальном матче против Франции играл с повреждением. За три дня до решающего поединка он не работал в общей группе, а лишь выполнял индивидуальные упражнения и наблюдал за тренировкой партнеров.

🚨 BREAKING: Lamine Yamal is not training with Spain due to discomfort. pic.twitter.com/jv8d9OsnIr — barcacentre (@barcacentre) July 16, 2026

Несмотря на тревожные кадры, в лагере сборной призывают не драматизировать ситуацию. Представители тренерского штаба подчеркивают, что отсутствие Ямаля на тренировке является частью плана подготовки к финалу, а сам футболист должен быть полностью готов к матчу с Аргентиной.

На нынешнем чемпионате мира 19-летний вингер не впечатляет результативной статистикой, однако его роль в игре команды остается чрезвычайно важной. Ямаль постоянно создает угрозу у чужих ворот и отвлекает на себя внимание защитников. Показательно, что во всех матчах турнира, в которых он выходил на поле, сборная Испании не потерпела ни одного поражения.