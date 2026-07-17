Журналист и инсайдер Дэн Рафаэль для About Boxing рассказал о возможном поединке эксабсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) против американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).

«Я думаю, что в конечном итоге он будет драться с Уайлдером. Хотя менеджер Уайлдера Шелли Финкель, с которым я разговаривал в последние дни, сказал: «Слушай, мы бы хотели провести этот бой». Они хотели провести его до того, как Уайлдер дрался с Чисорой, а Усик – с Верхувеном.

Он сказал, что с ними еще не связывались. Посмотрим, смогут ли они организовать бой. И я думаю, что этот противник имеет наибольший смысл, потому что Усик и его команда сказали, что хотят, чтобы последние несколько боев или последний бой состоялся в США. Он дрался здесь только трижды. Дважды защищал титул в тяжелом весе. А затем, когда он дебютировал в супертяжелом весе, он провел бой в Чикаго.

Но если он хочет приехать в Америку и завершить карьеру, какой самый большой бой он может провести в Америке с другим супертяжеловесом? Это Деонтей Уайлдер. Некоторые предполагают, что, возможно, ему стоит драться с Давидом Бенавидесом, действующим владельцем титула чемпиона в тяжелом весе. Этот бой можно было бы хорошо раскрутить. И ничего плохого не могу сказать о Давиде, но Уайлдер – гораздо более известное имя. И это тот парень, с которым сам Усик хотел бы драться».