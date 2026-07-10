Сергей Разумовский

Кипрский клуб Красава официально сообщил о назначении Дмитрия Чигринского на должность главного тренера команды. Для 39-летнего украинского специалиста это станет первым самостоятельным опытом работы во главе профессионального клуба.

На данный момент детали соглашения между Чигринским и кипрской командой не разглашаются. Клуб не сообщил ни срок действия контракта, ни финансовые условия сотрудничества, ограничившись лишь объявлением о кадровом решении относительно нового наставника. Тем временем авторитетный портал Transfermarkt указывает, что контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.

До этого Чигринский уже работал в тренерском штабе, но не как главный тренер. После завершения игровой карьеры он входил в штаб Ариса, где был ассистентом Маноло Хименеса. Именно там бывший защитник сборной Украины и ряда известных клубов получал первый тренерский опыт на профессиональном уровне.

Красава была основана в 2021 году. Сначала клуб выступал в нижних дивизионах чемпионата России, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину история команды существенно изменилась. Президентом клуба является россиянин Евгений Савин, бывший футболист и видеоблогер, который осудил российскую агрессию против Украины и впоследствии эмигрировал на Кипр.

После переезда клуб продолжил существование уже в кипрском футболе. За это время команда несколько раз меняла название, а ныне имеет полное официальное название Krasava ENY Ypsonas FC.

В прошлом сезоне Красава выступала в чемпионате Кипра, где по итогам регулярной части заняла 10-е место. После этого команда продолжила борьбу на этапе за выживание и завершила его на четвертой позиции.

Ранее Коваленко голом напомнил о себе в чемпионате Кипра. Видео очень важного мяча украинца.