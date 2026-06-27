Денис Седашов

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 Ирина Геращенко одержала победу на Мемориале имени Виталия Лонского по прыжкам в высоту в Бердичеве.

Украинка обеспечила себе первое место на высоте 1.87 метра, безошибочно преодолев пять планок подряд. После этого Геращенко взяла высоту 1.92 м, но не использовала три попытки на отметке 1.97 м.

Серебряную награду выиграла Лилия Клинцова с результатом 1.84 м. Третье место заняла 17-летняя Мелания Вакулина, установившая личный рекорд — 1.81 м.

Магучих выиграла этап Континентального тура в Загребе.