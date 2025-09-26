Магучих: «Сезон завершен, поставленные задачи не выполнены»
Ярослава – о бронзе на ЧМ в Токио и целях на будущее
около 24 часов назад
Фото: Getty Images
Мировая рекордсменка Ярослава Магучих в интервью Суспільне Спорт подвела итоги сезона-2025:
Снова Токио, снова бронза. Награда есть награда. К сожалению, сезон завершён, поставленные задачи не выполнены вообще.
Ничего, работаем дальше. В следующем году вернёмся с большими силами, с мотивацией прыгать выше и завоёвывать золотые награды.
Напомним, что Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы.