Сербская прыгунья в высоту Ангелина Топич высказалась в интервью Суспільне Спорт о завоевании бронзы ЧМ-2025:

Весь финал был одной из самых стрессовых ситуаций, которые мне приходилось переживать. Ждала два часа, чтобы увидеть, где же я в итоге буду. Сначала я была второй, а потом в течение следующего часа. Так что мне, к сожалению, пришлось ждать и наблюдать за тем, как Ярослава будет прыгать на 2.02 м.

Это всегда честь делить медаль с такой чемпионкой, как она (Магучих). Более чем довольна этим... Понимала, что должна прыгать всё с первой попытки, чтобы эта медаль вообще была возможна.

Рада, что смогла достичь этого результата (медали) после моей травмы в Париже, где у меня не было возможности показать, на что способна на Олимпийских играх. Пообещала себе сделать всё, что в моих силах, чтобы завоевать медаль в этом году.