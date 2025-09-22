Владимир Кириченко

В воскресенье, 21 сентября, на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике прошли соревнования в женских прыжках в высоту.

Украинка Ярослава Магучих завоевала бронзу на мировом первенстве. Она разделила третье место с сербкой Ангелиной Топич.

По итогам летнего сезона Магучих впервые с 2021 года осталась без побед на соревнованиях уровня ЧМ, ЧЕ, ОИ или Бриллиантовой лиги.

В 2022 году Ярослава выиграла чемпионат Европы и Бриллиантовую лигу, в 2023-м – чемпионат мира и Бриллиантовую лигу, в 2024-м – чемпионат Европы, Олимпийские игры и Бриллиантовую лигу.

В 2025 году украинка добавила в свою копилку бронзу ЧМ и серебро Бриллиантовой лиги.

Напомним, в Токио Магучих остановилась на планке 1.97 м – попытка на 2.00 м и две на 2.02 оказались неудачными.